السعودية | إطلاق سراح أسير سعودي لدى الحوثيين ووصوله إلى الرياض

شكرا لقرائتكم إطلاق سراح أسير سعودي لدى الحوثيين ووصوله إلى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، إطلاق سراح الأسير السعودي لدى الحوثيين، موسى العواجي، ووصوله إلى العاصمة الرياض، على متن طائرة تابعة للصليب الأحمر من صنعاء، وذلك بعد جهود مع المبعوث الأممي، مارتن غريفثس.

يشار إلى أن العواجي هو الأسير الأول الذي يطلق سراحه في إطار اتفاق تم التوصل إليه بالسويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال محادثات جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، بين ممثلين للحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي.

ووافق الطرفان، في ختام المشاورات، على تبادل 15 ألف أسير، كما سلموا لوائح بأسماء هؤلاء إلى غريفثس.