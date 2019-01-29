، أولياء أمور "سبت الجارة" يناشدون "التعليم" بعدم دمج طلاب المراحل الثلاث بمبنى واحد ،

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ناشد أولياء أمور طلاب مدارس سبت الجارة بالقنفذة، وزير التعليم، التدخل والتوجيه بعدم دمج طلاب المراحل الثلاث "ابتدائي متوسط ثانوي" بالمبنى الجديد المخصص للثانوية؛ مشيرين إلى أن عدد الطلاب يتجاوز 500 طالب، والمبنى الذي سيتم نقل المراحل الثلاث له لا يستوعب ذلك العدد، ويعيق العملية التعليمية بسبب ازدحام الطلاب.
وقال أولياء الأمور إن إدارة تعليم القنفذة وجهت بدمج تلك المراحل الثلاث في مبنى واحد؛ ما جعلهم يتقدمون بالاعتراض والمطالبة بمراعاة مصلحة أبنائهم التعليمية؛ لأن المبنى الذي سينقل له الطلاب مخصص للمرحلة الثانوية، ولا يمكنه استيعاب ذلك العدد الكبير.
أولياء أمور "سبت الجارة" يناشدون "التعليم" بعدم دمج طلاب المراحل الثلاث بمبنى واحدحسن العيسي الخليج 365 2019-01-29
ناشد أولياء أمور طلاب مدارس سبت الجارة بالقنفذة، وزير التعليم، التدخل والتوجيه بعدم دمج طلاب المراحل الثلاث "ابتدائي متوسط ثانوي" بالمبنى الجديد المخصص للثانوية؛ مشيرين إلى أن عدد الطلاب يتجاوز 500 طالب، والمبنى الذي سيتم نقل المراحل الثلاث له لا يستوعب ذلك العدد، ويعيق العملية التعليمية بسبب ازدحام الطلاب.
وقال أولياء الأمور إن إدارة تعليم القنفذة وجهت بدمج تلك المراحل الثلاث في مبنى واحد؛ ما جعلهم يتقدمون بالاعتراض والمطالبة بمراعاة مصلحة أبنائهم التعليمية؛ لأن المبنى الذي سينقل له الطلاب مخصص للمرحلة الثانوية، ولا يمكنه استيعاب ذلك العدد الكبير.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:13 PM
قالوا إنه لا يستوعب عددهم ويعيق العملية التعليمية بسبب الازدحام
ناشد أولياء أمور طلاب مدارس سبت الجارة بالقنفذة، وزير التعليم، التدخل والتوجيه بعدم دمج طلاب المراحل الثلاث "ابتدائي متوسط ثانوي" بالمبنى الجديد المخصص للثانوية؛ مشيرين إلى أن عدد الطلاب يتجاوز 500 طالب، والمبنى الذي سيتم نقل المراحل الثلاث له لا يستوعب ذلك العدد، ويعيق العملية التعليمية بسبب ازدحام الطلاب.
وقال أولياء الأمور إن إدارة تعليم القنفذة وجهت بدمج تلك المراحل الثلاث في مبنى واحد؛ ما جعلهم يتقدمون بالاعتراض والمطالبة بمراعاة مصلحة أبنائهم التعليمية؛ لأن المبنى الذي سينقل له الطلاب مخصص للمرحلة الثانوية، ولا يمكنه استيعاب ذلك العدد الكبير.
، أولياء أمور "سبت الجارة" يناشدون "التعليم" بعدم دمج طلاب المراحل الثلاث بمبنى واحد ،
المصدر : الخليج 365
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