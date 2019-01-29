، تنظيم دورة الإفصاح الطبي في مستشفى الملك سلمان بالرياض ،

أقيم بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "الإفصاح الطبي"، ونظمتها الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، بالتعاون مع كلسترا 1.
واستهدفت الدورة المدراء ورؤساء الأقسام الطبية من أطباء وممرضين ورؤساء الجودة، وتم خلال الدورة مناقشة عدد من المواضيع، لعل أهمها إلمام المتدربين بمفهوم الإفصاح الطبي، والحالات الواجب الإفصاح عنها، والتعرف على أنواع الإفصاح الطبي، ومعرفة خطوات الإفصاح الداخلي والخارجي، وإتقان أهم مهارات التواصل الفعال، والتعرف على سياسات وزارة الصحة الخاصة، والإفصاح الطبي وتعزيز ثقافة الإفصاح الطبي لدى الممارسين، واكتساب المهارات العملية في التحضير وإدارة جلسة الإفصاح.
تنظيم دورة الإفصاح الطبي في مستشفى الملك سلمان بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
أقيم بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "الإفصاح الطبي"، ونظمتها الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، بالتعاون مع كلسترا 1.
واستهدفت الدورة المدراء ورؤساء الأقسام الطبية من أطباء وممرضين ورؤساء الجودة، وتم خلال الدورة مناقشة عدد من المواضيع، لعل أهمها إلمام المتدربين بمفهوم الإفصاح الطبي، والحالات الواجب الإفصاح عنها، والتعرف على أنواع الإفصاح الطبي، ومعرفة خطوات الإفصاح الداخلي والخارجي، وإتقان أهم مهارات التواصل الفعال، والتعرف على سياسات وزارة الصحة الخاصة، والإفصاح الطبي وتعزيز ثقافة الإفصاح الطبي لدى الممارسين، واكتساب المهارات العملية في التحضير وإدارة جلسة الإفصاح.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:03 PM
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:05 PM
بواسطة الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة
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أقيم بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض التابع للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "الإفصاح الطبي"، ونظمتها الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، بالتعاون مع كلسترا 1.
واستهدفت الدورة المدراء ورؤساء الأقسام الطبية من أطباء وممرضين ورؤساء الجودة، وتم خلال الدورة مناقشة عدد من المواضيع، لعل أهمها إلمام المتدربين بمفهوم الإفصاح الطبي، والحالات الواجب الإفصاح عنها، والتعرف على أنواع الإفصاح الطبي، ومعرفة خطوات الإفصاح الداخلي والخارجي، وإتقان أهم مهارات التواصل الفعال، والتعرف على سياسات وزارة الصحة الخاصة، والإفصاح الطبي وتعزيز ثقافة الإفصاح الطبي لدى الممارسين، واكتساب المهارات العملية في التحضير وإدارة جلسة الإفصاح.
، تنظيم دورة الإفصاح الطبي في مستشفى الملك سلمان بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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