، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة ،

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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.
وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للدعم الذي تقدمه السعودية للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود سمو ولي العهد في هذا الشأن.
بدوره، أكد سمو ولي العهد حرص السعودية على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.
من جهة أخرى، أشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبَّر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.
كما أطلع الأمين العام سمو ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.
وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للدعم الذي تقدمه السعودية للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود سمو ولي العهد في هذا الشأن.
بدوره، أكد سمو ولي العهد حرص السعودية على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.
من جهة أخرى، أشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبَّر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.
كما أطلع الأمين العام سمو ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:47 PM
"غوتيرس" يعبِّر عن شكره لدعم السعودية الحوار بين الأطراف اليمنية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس.
وعبَّر الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للدعم الذي تقدمه السعودية للدفع نحو تحقيق نتائج إيجابية في الحوار بين الأطراف اليمنية، وتقديره لجهود سمو ولي العهد في هذا الشأن.
بدوره، أكد سمو ولي العهد حرص السعودية على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمن واستقرار اليمن.
من جهة أخرى، أشاد الأمين العام باتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا الذي تم توقيعه في مدينة جدة، وعبَّر عن شكره وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي.
كما أطلع الأمين العام سمو ولي العهد خلال الاتصال على الجهود الأممية المبذولة تجاه القضايا الإقليمية ومستجدات الأحداث في المنطقة.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من الأمين العام للأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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