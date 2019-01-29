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قتل شخصان على الأقل، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية.
وأوضح المسؤول الإقليمي محمد عبدالله تولاه، أن السيارة كانت متوقفة داخل محطة وقود أمام الوزارة.
من ناحيته، ذكر شاهد عيان لـ"فرانس برس"، أن أحد القتيلين امرأة كانت تبيع الشاي قرب مكان الاعتداء.
وأضاف أن الانفجار كان قوياً جدا، لكنه لم يتسبب في اندلاع حريق كان سيأتي على محطة الوقود.
وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الاعتداء، بحسب مركز "سايت" الأميركي لرصد مواقع التنظيمات المتطرفة.
سيارة مفخخة تقتل صوماليين اثنين وتصيب 5صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
قتل شخصان على الأقل، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية.
وأوضح المسؤول الإقليمي محمد عبدالله تولاه، أن السيارة كانت متوقفة داخل محطة وقود أمام الوزارة.
من ناحيته، ذكر شاهد عيان لـ"فرانس برس"، أن أحد القتيلين امرأة كانت تبيع الشاي قرب مكان الاعتداء.
وأضاف أن الانفجار كان قوياً جدا، لكنه لم يتسبب في اندلاع حريق كان سيأتي على محطة الوقود.
وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الاعتداء، بحسب مركز "سايت" الأميركي لرصد مواقع التنظيمات المتطرفة.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:57 PM
الشباب" تبنت الهجوم
قتل شخصان على الأقل، وأصيب خمسة آخرون، اليوم (الثلاثاء)، في تفجير سيارة مفخخة في مقديشو، قرب وزارة النفط الصومالية.
وأوضح المسؤول الإقليمي محمد عبدالله تولاه، أن السيارة كانت متوقفة داخل محطة وقود أمام الوزارة.
من ناحيته، ذكر شاهد عيان لـ"فرانس برس"، أن أحد القتيلين امرأة كانت تبيع الشاي قرب مكان الاعتداء.
وأضاف أن الانفجار كان قوياً جدا، لكنه لم يتسبب في اندلاع حريق كان سيأتي على محطة الوقود.
وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي الاعتداء، بحسب مركز "سايت" الأميركي لرصد مواقع التنظيمات المتطرفة.
، سيارة مفخخة تقتل صوماليين اثنين وتصيب 5 ،
المصدر : الخليج 365
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