، انطلاق ملتقى القيادة المدرسية الثاني "قيادة وريادة" بنجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - "حكمي": نستهدف الأفكار الملهمة والمبادرات الطموحة

رعى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، ملتقى القيادة المدرسية الثاني "قيادة وريادة" الذي نظمته إدارتا الإشراف التربوي للبنين والبنات، بحضور قيادات التعليم بالإدارة وقادة وقائدات المدارس، وذلك في بيت الطالب بحي الفهد.

وتضمن اللقاء في يومه الأول عدداً من أوراق العمل التي بدأت بورقة عمل للدكتور سامي سفر الشهراني من جامعة نجران تحت عنوان " كن قائدًا رائدًا ".

وقال "حكمي": إن إدارة تعليم نجران تسعى لأن تكون من أوائل الإدارات المميزة والسباقة نحو الأفكار الملهمة والبرامج والمبادرات الطموحة، مشيدا بالإسهامات المميزة للقيادات المدرسية التي كان لها الدور المؤثر في تحقيق التميز لتعليم نجران.

وشدد "حكمي" على ضرورة التركيز على الجوانب التربوية والتعليمية، مشيراً إلى أن قادة وقائدات مدارس نجران على قدر كبير من الخبرة والتميز.

‏واستعرض قائد ثانوية ابن ماجه صالح آل مريح، قصة نجاح "قائد مدرسة ومدرسة"، ‏

فيما قدمت مديرة إدارة الإشراف التربوي للبنات فاطمة بنت علي الشهراني، ورقة عمل عن "دور القادة والقائدات في رفع مستوى التحصيل الدراسي وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠" تحدثت فيها عن أهمية رفع مستوى التحصيل الدراسي ورصد التحديات التي تواجه التعليم وبناء الأهداف العامة للتعليم ٢٠٣٠ والتأكيد على دور القادة والقائدات في تحسين التحصيل الدراسي وتحسين العملية التعليمية بكافة جوانبها؛ كونهم الحلقة الأهم والأقوى في منظومة التعليم فهم يترجمون الخطط والجهود التي تبذلها الإدارات العليا إلى أرض الواقع وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح، وفجوة التعليم والحاجة إلى التحسين وما ترتكز عليه أهمية التحسين القائم على النتائج ومراحل تنفيذ نموذج تحسين الأداء القائم على النتائج، وتطرقت الشهراني إلى الاختبارات الدولية والوطنية وأهميتها، واستعرضت نتائج لاختبارات TIMSS و pirls سواء للصف الرابع أو الثاني متوسط .

‏فيما أكد مساعد مدير إدارة الإشراف التربوي علي الوادعي على أن تعليم نجران ساهم في الرفع من مستوى القادة والقائدات من خلال الدورات التدريبية. وأضاف: لدينا قادة وقائدات أثبتوا بأنهم عنوان للريادة.

‏بدوره أشار رئيس قسم القيادة المدرسية توفيق الغامدي إلى سعي الملتقى بمنطلقاته التربوية ومؤشراته لجعل مدير المدرسة قائدا رائدا لعملية التعليم الشاملة ، والمعلمون أياد مبدعة في توظيف القدرات والمواهب وإدارة الأداء بمهارة ومسؤولية .

واختتم اليوم الأول من الملتقى بلقاء مفتوح مع المدير العام تخلله العديد من المداخلات والاستفسارات من قبل قادة وقائدات مدارس المنطقة.