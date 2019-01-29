، مصر تعتقل 54 شخصاً شكلوا كياناً لإثارة الفوضى في البلاد ،

محمد بن مسعود - الدمام - عثر بحوزتهم على أموال وأدوات تخريبية

قبضت قوات الأمن المصرية على 54 شخصاً بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين؛ لتخطيطهم لتنظيم احتجاجات، والقيام بأعمال تخريبية في ذكرى ثورة 25 يناير عام 2011، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضحت "الوزارة" في بيان نقلت عنه "رويترز"، أن الكيان الذي يسمى "اللهم ثورة"، كان يتزعمه قيادي بالجماعة يقيم في تركيا يدعى ياسر العمدة، وأنه عثر بحوزة المعتقلين على مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب.

وأضافت أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بقيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير".

وأشارت "الوزارة" إلى أن "العمدة" استقطب عدداً من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وحرضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف.

وأضاف أنهم كانوا يخططون للقيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين.