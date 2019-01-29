وزارة الشؤون البلدية تعلن كف يد 126 موظفًا متهمين بقضايا فساد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، كف يد 126 موظفًا من منسوبيها، في مختلف الأمانات والبلديات.

وأكدت «البلديات»، في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توجيه الاتهام إلى 126 موظفًا بالتورط في عدة قضايا، منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية، كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وأضافت الوزارة، أن التحقيقات شملت موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة، والإحساء والجوف والباحة، والحدود الشمالية والشرقية والطائف، وتبوك وجازان وحائل، وحفر الباطن ونجران والقصيم.

وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.