بالصور.. محافظ الداير يُكرِّم عددًا من أفراد الأفواج الأمنية

كرم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، عددًا من رجال الأمن من منسوبي الأفواج الأمنية؛ «نظير جهودهم وتفانيهم في أداء العمل وإسهامهم في إحباط كثير من المهربات وتميزهم في أداء المهام المناطة بهم».

وسلم محافظ الداير، المكرمين شيكات بمبالغ مالية من صندوق المحافظة، إضافة لشهادات شكر وتقدير.

وقال محافظ الداير، إن هذا التكريم جاء نتيجة ما قدمه رجال الأمن من جهد وعطاء في عملهم، متمنيًا لهم التوفيق وأن يكون هذا التكريم دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأكد بن لبدة لرجال الأمن المكرمين، أن الوطن يستحق من الجميع التفاني والإخلاص، فيما أعرب المكرمون عن شكرهم لمحافظ الداير على هذا التكريم، مؤكدين أن التكريم سيكون حافزا لهم لبذل المزيد من الجهود في عملهم لخدمة الدين والمليك والوطن.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، لتكريم المتميزين والعمل على مصالح المواطنين، حيث كرم قبل يومين،العقيد ركن حوذان الجابري وذلك بعد انتهاء فترة عمله مديرًا لشرطة المحافظة.

وقدم بن لبدة، شكره للجابري على الجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة عمله بالداير، مثمنًا له تفانيه وإخلاصه في خدمة دينه ووطنه وتنفيذ توجيهات القيادة.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أطلق رقم واتساب "عين الدائر"، لتلقي اقتراحات وملاحظات المواطنين.

ويستقبل رقم الواتساب (٠٥٨٣٠٣٦٣٧٤)، الملاحظات والشكاوى والاقتراحات على مدار الساعة، ضد أي جهة خدمية أو أمنية في محافظة الداير، ويتم اتخاذ اللازم حيال أي رسالة تصل، بمتابعة مباشرة من محافظ الداير.