أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية غدًا الأربعاء، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، رصدت فيه حالة طقس الأربعاء: إن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وغرب المملكة فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها.

كما توقعت تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة، تُصاحبه رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة، أمطارًا غزيرة مع احتمالية لجريان السيول، ومن جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب استمرار التقلبات الجوية والحالة المطرية، على أغلب المناطق.

وطالبت المديرية من المواطنين والمقيمين، بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة، ودعتهم إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، كما وجهت لهم عدة نصائح، منها: عدم الاقتراب من تجمعات المياه لخطورة انهيار حوافها، واتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، والحذر عند القيادة؛ حيث تؤدي الأمطار الغزيرة وجريان السيول إلى ميل في مكان ما أو انجراف الطريق.

وكذلك عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول والتي يزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية مما يتعذر معه مغادرة المركبة للمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول.

وفي السياق ذاته ، تمكنت فرق الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ أربعة أشخاص احتجزتهم السيول، في محافظتي المويه ورابغ.