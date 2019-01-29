السعودية اليوم / اليمن ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يناقشان الترتيبات لمؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية 2019م



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

ناقش وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن سبيستيان تريفيز الترتيبات الجارية لمؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2019م، الذي سينعقد في جنيف في الـ 26 من شهر فبراير القادم.

وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى جهود الحكومة اليمنية في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وحرصها على العمل مع جميع المنظمات الدولية لتنسيق الجهود، انطلاقًا من مسؤولية الحكومة عن كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، مؤكدًا على أهمية إعادة تقييم العمل الإنساني وإنهاء العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالمعونات الإنسانية.

ودعا اليماني إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى برامج الاستدامة الاقتصادية، بهدف تمكين بعض شرائح المجتمع المنتجة لتوليد مصادر العيش لأسرهم الفقيرة.

من جهته، أشار المسؤول الأممي إلى التحسن الملموس في نشاط موانئ عدن, وما تقدمه من تسهيلات للعمل الإغاثي في اليمن.

// انتهى //

21:59ت م

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الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسناقش وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن سبيستيان تريفيز الترتيبات الجارية لمؤتمر خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2019م، الذي سينعقد في جنيف في الـ 26 من شهر فبراير القادم.وتطرق وزير الخارجية اليمني إلى جهود الحكومة اليمنية في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن، وحرصها على العمل مع جميع المنظمات الدولية لتنسيق الجهود، انطلاقًا من مسؤولية الحكومة عن كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، مؤكدًا على أهمية إعادة تقييم العمل الإنساني وإنهاء العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالمعونات الإنسانية.ودعا اليماني إلى ضرورة الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة إلى برامج الاستدامة الاقتصادية، بهدف تمكين بعض شرائح المجتمع المنتجة لتوليد مصادر العيش لأسرهم الفقيرة.من جهته، أشار المسؤول الأممي إلى التحسن الملموس في نشاط موانئ عدن, وما تقدمه من تسهيلات للعمل الإغاثي في اليمن.// انتهى //21:59ت م0303

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