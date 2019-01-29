السعودية اليوم / مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تنظم مؤتمرًا عالميًا عن "رسم مستقبل الرعاية الصحية" الاثنين المقبل



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تنظم مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية يوم الاثنين المقبل المؤتمر الدولي " رسم مستقبل الرعاية الصحية "، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وذلك بفندق الكراون بلازا بالرياض.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام بالإنابة لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، أن المؤتمر العلمي العالمي يأتي بالتعاون مع كليفلاند كلينيك وفي إطار اهتمام المؤسسة في خدمة القطاع الصحي كأحد المحاور المهمة التي تركز عليها المؤسسة.

وأشار سموّه إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث السياسات والممارسات الصحية الرامية لتحسين تجربة المريض، وتوفير الرعاية الصحية، والأساليب المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالرعاية الصحية، والإسهام في رفع مستوى التثقيف حول سلامة المرضى، والمشاركة مع القادة وخبراء الرعاية الصحية الوطنية والدولية لمناقشة تجربة المريض في قطاعات الرعاية الصحية المختلفة في المملكة، إضافة إلى إشراك المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بفعالية لتحسين نتائج تجربة المريض.

// انتهى //

21:47ت م

0300



الرياض 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستنظم مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية يوم الاثنين المقبل المؤتمر الدولي " رسم مستقبل الرعاية الصحية "، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وذلك بفندق الكراون بلازا بالرياض.وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام بالإنابة لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، أن المؤتمر العلمي العالمي يأتي بالتعاون مع كليفلاند كلينيك وفي إطار اهتمام المؤسسة في خدمة القطاع الصحي كأحد المحاور المهمة التي تركز عليها المؤسسة.وأشار سموّه إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث السياسات والممارسات الصحية الرامية لتحسين تجربة المريض، وتوفير الرعاية الصحية، والأساليب المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالرعاية الصحية، والإسهام في رفع مستوى التثقيف حول سلامة المرضى، والمشاركة مع القادة وخبراء الرعاية الصحية الوطنية والدولية لمناقشة تجربة المريض في قطاعات الرعاية الصحية المختلفة في المملكة، إضافة إلى إشراك المرضى ومقدمي الرعاية الصحية بفعالية لتحسين نتائج تجربة المريض.// انتهى //21:47ت م0300

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