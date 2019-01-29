السعودية اليوم / مصرع 14 من مليشيا الحوثي في غارات جوية بمديرية كشر شمال اليمن



حجة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

لقي 14 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وبيّن موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تعزيزات وتجمعات المليشيا، في محيط قبائل حجور بمديرية كشر، وأسفرت عن مصرع 14 من عناصر المليشيا، بينهم قيادي، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وفي ذات السياق تصدت قبائل حجور اليوم لهجوم شنته مليشيا الحوثي من عدة اتجاهات، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر بشرية.

// انتهى //

21:43ت م

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حجة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسلقي 14 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمحافظة حجة شمالي غرب اليمن.وبيّن موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المقاتلات استهدفت تعزيزات وتجمعات المليشيا، في محيط قبائل حجور بمديرية كشر، وأسفرت عن مصرع 14 من عناصر المليشيا، بينهم قيادي، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.وفي ذات السياق تصدت قبائل حجور اليوم لهجوم شنته مليشيا الحوثي من عدة اتجاهات، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها خسائر بشرية.// انتهى //21:43ت م0298

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