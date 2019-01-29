السعودية اليوم / محافظ حفر الباطن يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمحافظة



حفر الباطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، في مكتب سموه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمحافظة عبدالرزاق الحلاف.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أهمية التكامل والتواصل ما بين الجهات الحكومية وفرع الهيئة لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز العمل ليستفيد منها الجميع، متمنيًا سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.

من جانبه أعرب مدير فرع الهيئة عن سعادته بلقاء سمو محافظ حفر الباطن وما استمع إليه من توجيهات، مثمنًا لسموه حرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمحافظة.

// انتهى //

21:15ت م

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حفر الباطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، في مكتب سموه اليوم، مدير فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمحافظة عبدالرزاق الحلاف.وأكد سمو محافظ حفر الباطن على أهمية التكامل والتواصل ما بين الجهات الحكومية وفرع الهيئة لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز العمل ليستفيد منها الجميع، متمنيًا سموه للهيئة ومنسوبيها التوفيق.من جانبه أعرب مدير فرع الهيئة عن سعادته بلقاء سمو محافظ حفر الباطن وما استمع إليه من توجيهات، مثمنًا لسموه حرصه على دعم أعمال فرع الهيئة بالمحافظة.// انتهى //21:15ت م0284

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