السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يتفقد مركز الشقيق بمحافظة الدرب

الشقيق 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مساء اليوم بجولة تفقدية لمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.واطلع سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة على المشاريع التنموية المنفذة بالمركز في مختلف المجالات الخدمية.كما شملت الجولة حي خبت بن جبران وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز و مطل بلدية الشقيق والكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي بشاطئ الشقيق السياحي، مطلعًا سموه على الخدمات البلدية المقدمة للزوار والمتنزهين بالشاطئ، الذي يشهد كثافة عالية منهم خلال هذه الفترة، واستمع لشرح مفصل عن تلك الخدمات من القائمين عليها.كما التقى أمير منطقة جازان خلال زيارته لشاطئ الشقيق بعدد من الزوار المتنزهين، الذين أبدوا إعجابهم بمستوى الخدمات المقدمة.بعد ذلك تجول سموه والحضور بمعرض المرسم الحر الذي يشارك فيه ٣٠ فنان وفنانة تشكيلية من مركز الشقيق، ويضم العديد من اللوحات التشكيلية، ورسومات الفحم والرصاص، والشخصيات والمشاهد الطبيعية والقصصية، مبديًا سموه إعجابه بما شاهده من أعمال.والتقي سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة بعدد من أبناء وبنات شهداء الواجب، والتقطت الصور التذكارية مع سموه.وأثنى سموه على المتابعة والاهتمام الذي يحظى به أبناء وأسر شهداء الواجب من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، حاثًا الجميع على الجد والاجتهاد ومواصلة العلم والتعلم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم, سائلًا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل ما فيه خدمة الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله-. واطلع الأمير محمد بن ناصر على معرض تطوير الواجهة البحرية الذي تنفذه بلدية الشقيق، مستمعًا لشرح مفصل من رئيس بلدية الشقيق غصاب العتيبي عن المشروعات التي يتم تنفيذها في الواجهة، وتضم مخطط الدوائر الحكومية، ومشروع حديقة الكورنيش الشمالي، ومطل الشقيق ومشروع شارع الفن، ومرسى الصيادين، وحديقة الكورنيش، و مشروع الاسر المنتجة، وعدد من المرافق الخدمية بمحافظة الدرب والمراكز التابعة لها.وشاهد سموه فقرتين ترحبيتين الأولي بعنوان \" الله الأول والوطن الثاني\" قدمتهما عدد من طالبات نادي الحي بمحافظة الدرب، وفقرة العروض الشعبية التي قدمتها فرقة الشقيق الشعبية.وزار سمو أمير منطقة جازان معرض الأسر المنتجة حيث استمع سموه من القائمات على المعرض لشرح مفصل عن مشاركاتهن في المعرض من الحرف والمشغولات اليدوية.وفي ختام الجولة تسلم أمير منطقة جازان هديتين تذكاريتين بالمناسبة.حضر الجولة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، و محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني ورئيس مركز الشقيق حسين العقيلي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة.//انتهى//21:05ت م0283