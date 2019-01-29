شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة واختناق والديها فى حريق بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أخمد مدني الأحساء حريقاً إندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجله، نتج عنه وفاة طفلة ،وإصابة الأب والأم باختناق، وتم إخلاء طفلين من المبنى دون أي إصابات.



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