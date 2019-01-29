شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مرتادي المناطق البرية من الاقتراب من الحدود والان نبدء بالتفاصيل
وقامت المديرية بتحديد منطقة الحدود من خلال سواتر أمنية ولوحات وعلامات توضيحية للتحذير من الاقتراب من منطقة الحدود وسيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق ّكل من يخالف النظام لأي غرض كان ولن يُستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.
وأفادت المديرية العامة لحرس الحدود, بأنه رغم التحذيرات ووجود سواتر ترابية ولوحات إرشادية وإرسال رسائل توعوية نصية (SMS) إلا أنه ضُبط مؤخراً عدد من المخالفين لتواجدهم في منطقة الحدود المحظورة وجرى تطبيق العقوبات بحقهم, مهيبةً بجميع المُتنزهين ومُرتادي المناطق البرية بمُراعاة ذلك.
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