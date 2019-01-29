شكرا لقرائتكم المغامسي: المتصدرون في كل مشهد كُثُر ولكن! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ، صالح المغامسي، أن المتصدرين في كل مشهد كُثُر، ولكل متصدر قوم يعظمونه وآخرون يذمونه.

وتابع المغامسي: “وكلٌّ يريد أَنْ يَصِل إلى غايته.. وسيصل مَنْ كان صادقًا مع الله ولا يُصادمُ سُنن الله في خلقه، فسنة الله لا تتبدل ولا تتغير ولا تُحابي، ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون”.

في سياق آخر، أطل الشيخ صالح المغامسي، على جمهوره ومتابعيه قبل أيام عبر برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC.

وتطرقت حلقة برنامج “الأبواب المتفرقة” التي يقدمها الإعلامي سلطان السعد القحطاني، إلى باب التفسير، حيث تناول المغامسي منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية والمكانة التي اختص الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم بها.

ويتطرق برنامج الأبواب المتفرقة إلى العديد من القضايا الدينيّة والدنيوية المتنوعة التي يلقي عليها الشيخ المغامسي الضوء بأسلوبه المميز وفكره المعتدل.



مختارات فيديو.. محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول ويخلع البشت احترامًا لفيصل بن بندر



تنبيه مهم من حساب متابعات الخليج 365 حول وقف صرف بدل غلاء المعيشة مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.