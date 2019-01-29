شكرا لقرائتكم 3 أهداف للتخطيط المالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سلطت البنوك السعودية الضوء على التخطيط المالي، موضحةً أنه عملية تخطيط للمستقبل وإيجاد مخصص (مبلغ من المال) لمواجهة الحاجات المالية المستقبلية.

الهدف من التخطيط المالي:

وأوضحت أن الهدف من التخطيط؛ تأمين المبلغ المناسب في الزمان وللشخص المناسب لتحقيق أهدافه وغاياته المالية. مثال على ذلك الادخار لسنوات عدة لتكوين مبلغ كافٍ عند التقاعد. أو قد يعي الأهل ضرورة تكوين مبلغ من المال يؤول إلى العائلة في حال حدث مكروه مثل الوفاة.

وبنفس الضرورة يكون الشخص الثري بحاجة لاتخاذ إجراءات وتدابير للمحافظة على ثروته وتنميتها حسب حاجاته وإمكانياته وصفاته الشخصية، بالإضافة إلى سهولة نقل هذه الثروة إلى الأجيال القادمة وعدم تناقصها.

ولفتت إلى أن التخطيط المالي يساعد على إدارة الأموال بفاعلية، وتحسين اتخاذ القرارات المالية؛ البسيطة منها والمعقدة.

كما يساعد التخطيط المالي أيضًا على التحكم بالشؤون المالية وتجنب القرارات غير السليمة مثل الإفراط في الاقتراض أو الاعتماد على الآخرين لتدبير نفقاتك، كما أنه بالتخطيط المالي يتم ضمان توفر المبلغ المالي المناسب في الوقت المناسب في المستقبل لتحقيق الأهداف المالية المحددة.



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