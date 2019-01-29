شكرا لقرائتكم احذر.. إصدار صوت بإطارات مركبتك مخالفة مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر المرور من التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تحدث الإطارات صوتًا عاليًا.

وأكد المرور أن هذه الفعلة تعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم 2، مجددةً التحذير في الوقت نفسه من خطورة ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد؛ لأن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

جاء ذلك ضمن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات نظام المرور في سبتمبر 2018.



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