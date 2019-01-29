شكرا لقرائتكم 3 ساعات ونصف من الأمطار والغبار على مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا جدة وذهبان وعسفان والجموم وثول والشعيبية وبحرة ورابغ، وقد تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 11 و30 دقيقة مساءً.

في سياق متصل، دعا الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمواطنات جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الطائف.

ونصح العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول؛ تجنبًا لأي مخاطر قد يتعرضون لها.

وكان الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيره للأتربة والغبار.



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