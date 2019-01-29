الان تتابع وفاة طفلة وإصابة والديها باختناق في حريق بالأحساء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها باختناق، الثلاثاء، في حريق اندلع بغرفة مبنى في قرية الجليجلة.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مدني الأحساء أخمد حريقًا اندلع في غرفة بمبنى في قرية الجليجلة، ما أسفر عن وفاة طفلة وإصابة الأب والأم باختناق.
وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى أن فرقها تمكنت من إخلاء طفليْن من المبنى دون أي إصابات.
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