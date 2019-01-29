تعليم الطائف يتصدر التسجيل في الأولمبياد الوطني للتاريخ بـ 2697 طالبا وطالبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

دعت دارة الملك عبدالعزيز الطلاب والطالبات إلى اغتنام الفرصة والتسجيل في الأولمبياد الوطني للتاريخ الذي ما زال متاحا في هذه المنافسة، حيث حفزت إدارات التعليم على رفع سقف مشاركات طلابها وطالباتها في هذه المسابقة العلمية ذات الأبعاد التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني، مرتكزة على رؤية المملكة 2030، منوهة بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس لإظهار الأولمبياد كبيئة تصنع التنافس بطريقة إبداعية بين المتسابقين في المعلومات التاريخية عن المملكة والتاريخ الدولي.

وتصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إدارات التعليم بالمملكة وذلك في سير المرحلة الأولى لتسجيل المشاركين من الطلاب والطالبات لمدارس التعليم العام "المرحلة الثانوية" من حكومية وأهلية وعالمية وتربية خاصة، وذلك بتسجيل 2697 طالبا وطالبة من 1928 مدرسة، تليها إدارة تعليم جدة بـ 2369 طالبا وطالبة من 3029 مدرسة ثم القنفذة بـ 2101 طالب وطالبة من 736 مدرسة من أصل 40 إدارة تعليمية بمختلف محافظات مناطق المملكة.

في حين لم تسجل الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج أي طالب وطالبة للمشاركة في الأولمبياد، وذلك عبر المنصة الالكترونية على الرابط www.historyolympiad.sa، استعدادا للمرحلة الثانية بتحديد أفضل 1500 طالب وطالبة وحضور المتأهلين في مراكز "قياس"، لتأهل 150 طالبا وطالبة للمرحلة الثالثة واختيار 16 طالبا وطالبة للتصفيات النهائية، والتي استضافتها في مدينة جدة، وإقامة حلقة تلفزيونية مسجلة وفق نظام الإجابات السريعة للتنافس على المركز الأول والثاني والثالث.

وأكدت الدارة على أن الأولمبياد الذي يقدم محتوى معرفيا مهاريا ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي وتحقيق أهداف تفصيلية، وإدراك الجوانب الأخرى من التاريخ وجوانب من تاريخ حضارات العالم.

وتركز موضوعات الأولمبياد على المعلومات التاريخية للمملكة والعالم العربي والدولي في المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية والرياضية والسير والأعلام والموروث الشعبي والعلوم والتكنولوجيا.