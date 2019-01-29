محمد بن مسعود - الدمام - عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين. السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29 أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين. 29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 09:00 PM عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم عقب زيارة مدير الأمن والمخابرات سجنًا في الخرطوم أعلنت وزارة الإعلام السودانية اليوم (الثلاثاء) أن مدير الأمن والمخابرات أمر بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وجاء الإعلان بعدما أشار نشطاء على وسائل للتواصل الاجتماعي إلى أن مدير الأمنوالمخابرات صالح عبد الله محمد صالح زار سجنًا في الخرطوم، وذكر أنه سيجري إطلاقسراح المحتجين المعتقلين. ، السودان.. الإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات ،

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