، شاهد.. "بلديات ينبع والعيص وبدر" تكثف جهودها لإزالة الأضرار بعد هطول الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - فتح الطرق وإزالة الأتربة وتهيئة المواقع المتضررة في بعض المناطق

ما زالت بلدية محافظة ينبع تواصل أعمالها الميدانية لرفع أضراروتجمعات مياه الأمطار وآثارها داخل المحافظة والمراكز التابعة لها، ومن المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية بعد الأمطارالتي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها فجر أمس الاثنين.

وتفصيلاً، تم الانتهاء من رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق ميدانية عدة في بعض المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وجارٍ العمل على شفطها من المواقع الأخرى.

كما وضعت بلدية مركز ينبع النخل - ممثلة في قسم الصيانة - وسائل تحذيرية على الطرق الرابطة التي تأثرت من جريان السيول تمهيدًا لأعمال الصيانة، مع تنبيه قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر خلال فترة الصيانة، موضحة أنه سيتم استكمال الأعمالاللازمة لرفع مخلفات الأمطار من جميع المواقع، ومشيرة إلى أنها تستقبل البلاغات على هاتف 940 على مدار الساعة.

وجرى استنفار فِرق الطوارئ ببلدية محافظة العيص بفرقها، وسخرت طاقم العمل كافة في إدارة الكوارث بالبلدية من معدات وآليات وفرق إشراف ميدانية على مدار الساعة لإزالة العوائق الترابية والحجرية في الطرق والعبّارات ومجاري السيول التي خلفتها الأمطار. وقد شملت الأمطار العيص ومركز جراجر والمثلث والبديع.

وباشرت فرق الطوارئ ببلدية المسيجيد والقاحة فتح الطرق، وإزالة الأتربة، وتهيئة المواقع المتضررة التي خلفتها الأمطار التي هطلت يوم أمس الاثنين. وما زالت تواصل العمل على فتح الطرق، وإزالة الأتربة التي خلفتها الأمطار، فيما سحبت بلدية بدر تجمعات مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار عبر فرق ميدانية عدة، كما تم فتح الطرق وإزالة الأتربة وتهيئة المواقع المتضررة التي خلفتها الأمطار في قرية الحسنية.

وكان أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، قد تفقَّدا بعض المواقع المتضررة في الأحياء المتضررة عقب هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، ووجه أمير المنطقة القطاعات ذات العلاقة ببذل الجهود، وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وكانت محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية ومراكز شمال ينبع ومركز ينبع النخل ومحافظة بدر قد شهدت فجر أمس الاثنين هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد. وتركزت غزارة الأمطار على محافظات: أملج والعيص والعلا، وسالت إثرها الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية.

وشملت الأمطار شثاث والرويضات والشبحة والدقم والفرع ورخو والنجف وريع السهلة والهيم والمرامية والشدخ ونبط والحسى وطريق واسط شمالي محافظة بدر والخشرمة والمرتفعات الجبلية، وبعضًا من المراكز والقرى.

كما تسببت السيول التي شهدها الطريق الواصل بين محافظة أملج والعيص، والطريق الرابط بين ينبع والعيص، في قطع الطريق الرئيس الذي توقف ساعات عدة. فيما تلقت مديرية الدفاع المدني 3000 بلاغ، واستنفرت الجهات المعنية لمعالجة تجمعات مياه الأمطار.