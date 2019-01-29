، الحريري: تشكيل الحكومة سيُحسم إيجابًا أو سلبًا هذا الأسبوع ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى تفاؤلاً حذرًا

ذكر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم (الثلاثاء) أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا في جهود تشكيل حكومة جديدة.. مشيرًا إلى أنه "متفائل بحذر".

وأفاد مكتب "الحريري" في بيان، نقلته "رويترز"، بأن "الأمور إيجابية، وستتضح خلال يومين، وهذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، سلبًا أو إيجابًا".

وتتفاوض الأطراف المتناحرة على تشكيل حكومة منذ الانتخابات التي جرت في مايو (أيار) الماضي؛ وهو ما أثار مخاوف من قرب حدوث أزمة في لبنان المثقل بالديون، الذي يعاني اقتصاده الركود.