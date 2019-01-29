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أكدت مصادر "الخليج 365" أن الخطوط السعودية تستعد لإطلاق رحلات مباشرة إلى "أثينا" باليونان تبدأ في صيف 2019، ضمن خططها التوسعية للعمليات التشغيلية الدولية والداخلية؛ حيث حققت "السعودية" زيادة بعدد ركاب الرحلات الدولية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2018.
وكان أن "الخطوط السعودية" وضعت مدينة مراكش المغربية ضمن خططها لإطلاق رحلات مباشرة من المملكة، وفقًا لخبر سابق انفردت به "الخليج 365"، كما أطلقت العام الماضي ثماني وجهات جديدة وموسمية، إلى سبع دول في أوروبا وآسيا.
"الخطوط السعودية" تستعد لربط "المملكة" باليونانراكان العبيد الخليج 365 2019-01-29
أكدت مصادر "الخليج 365" أن الخطوط السعودية تستعد لإطلاق رحلات مباشرة إلى "أثينا" باليونان تبدأ في صيف 2019، ضمن خططها التوسعية للعمليات التشغيلية الدولية والداخلية؛ حيث حققت "السعودية" زيادة بعدد ركاب الرحلات الدولية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2018.
وكان أن "الخطوط السعودية" وضعت مدينة مراكش المغربية ضمن خططها لإطلاق رحلات مباشرة من المملكة، وفقًا لخبر سابق انفردت به "الخليج 365"، كما أطلقت العام الماضي ثماني وجهات جديدة وموسمية، إلى سبع دول في أوروبا وآسيا.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:40 PM
تطلق رحلة مباشرة لـ"أثينا" في الصيف المقبل
أكدت مصادر "الخليج 365" أن الخطوط السعودية تستعد لإطلاق رحلات مباشرة إلى "أثينا" باليونان تبدأ في صيف 2019، ضمن خططها التوسعية للعمليات التشغيلية الدولية والداخلية؛ حيث حققت "السعودية" زيادة بعدد ركاب الرحلات الدولية بنسبة 11% خلال العام الماضي 2018.
وكان أن "الخطوط السعودية" وضعت مدينة مراكش المغربية ضمن خططها لإطلاق رحلات مباشرة من المملكة، وفقًا لخبر سابق انفردت به "الخليج 365"، كما أطلقت العام الماضي ثماني وجهات جديدة وموسمية، إلى سبع دول في أوروبا وآسيا.
، "الخطوط السعودية" تستعد لربط "المملكة" باليونان ،
المصدر : الخليج 365
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