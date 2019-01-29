، تفاعلاً مع "الخليج 365".. بلدية فيفاء تُنهي معاناة المواطنين مع طريق الرميح ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ابن منيف": قريبًا سيتم سفلتة معظم الطرق الفرعية في أنحاء المحافظة

شرعت بلدية محافظة فيفاء في سفلتة طريق الرميح بفيفاء؛ وذلك ضمن جهودها في تعبيد الطرق وسفلتتها لخدمة المواطنين.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور سالم بن علي منيف لـ"الخليج 365" أن البلدية حريصة على تقديم خدماتها، وإيصالها للمواطنين كافة في أنحاء المحافظة".

وبشَّر "ابن منيف" الأهالي عبر "الخليج 365" بأن البلدية أعلنت عبر المنصة مشاريع سفلتة معظم الطرق الفرعية بالمحافظة، وقد تم ترسية المشروع، وتسليمه للمقاول، كما تم حصر ودراسة جميع طلبات المواطنين مع أعضاء المجلس البلدي.

ونشرت "الخليج 365" في وقت سابق تقريرًا حول معاناة المواطنين مع طريق الرميح، الذي تفاعلت معه بلدية فيفاء، وأنهت معاناتهم.