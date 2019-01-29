الان تتابع التعليم تطالب إداراتها بسرعة إعداد أوامر صرف فروق العلاوة والدفع في نظام فارس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الطائف-عبد الله العازمي وجهت وزارة التعليم جميع اداراتها في المناطق والمحافظات، بصرف الفارق المتبقي للعلاوة السنوية للعام المالي /1440/1441 وأكدت وزارة التعليم في تعميم لها حصلت ا”لوئام” على نسخة منه أن المختصين في نظام فارس أفادوا الوزارة بأنه تم هذا اليوم الانتهاء من تشغيل المسيرات لصرف فرق العلاوة من الشهر الأول من السنة المالية الحالية يناير ٢٠١٩

وبناء على توجيه الوزير عليه قإن الوزارة تأمل إعداد أوامر الصرف وأوامر الدفع في فارس والدخول على منصة اعتماد وموافاتنا برقم

أمر الدفع هذا اليوم للأهمية القصوى.

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