تركي آل الشيخ يُوجه رسالة نارية لمروجي الشائعات

وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر "فيس بوك": "اي حد عاوز يشتهر وعاوز يعمل اثاره ...يطلع في برامج اوسوشل ميدياو يحط اسم تركي ال الشيخ في جملة مفيدة ... وطبعاً ٩٠٪؜ كدب في كدب ... و١٠٪؜ حقيقة مع شوية تبهير ... حاله يرثى لها والله".

وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر "فيس بوك": "اي حد عاوز يشتهر وعاوز يعمل اثاره ...يطلع في برامج اوسوشل ميدياو يحط اسم تركي ال الشيخ في جملة مفيدة ... وطبعاً ٩٠٪؜ كدب في كدب ... و١٠٪؜ حقيقة مع شوية تبهير ... حاله يرثى لها والله".

وسخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، من منتخب قطر أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم آسيا اليوم.

وسخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، من منتخب قطر أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم آسيا اليوم.