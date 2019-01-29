تركي آل الشيخ يُوجه رسالة نارية لمروجي الشائعات

أعرب رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم، عن استيائه الشديد من البعض بوسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا بسبب تداول شائعات مؤخرًا بحقه.
وقال "آل الشيخ"، في منشور له عبر "فيس بوك": "اي حد عاوز يشتهر وعاوز يعمل اثاره ...يطلع في برامج اوسوشل ميدياو يحط اسم تركي ال الشيخ في جملة مفيدة ... وطبعاً ٩٠٪ كدب في كدب ... و١٠٪ حقيقة مع شوية تبهير ... حاله يرثى لها والله".
وسخر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، من منتخب قطر أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخبي الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس أمم آسيا اليوم.
ونشر آل شيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المفترض أن يعزف 12 نشيد وطني قبل المباراة بعد قليل، نشيد منتخب الإمارات الشقيق مقابل 11 نشيد لمنتخب التجميع، وطبعًا لن يشمل النشيد القطري لعدم وجود قطري أصلي...".