السعودية اليوم / مهرجان الصقور : 27 حكماً يديرون 49 شوطاً طبقاً لمواصفات اتحاد التوقيت العالمي

ملهم 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس
تواصلت سباقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الأولى ، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 3 فبراير المقبل ، لليوم الخامس على التوالي ، وشهدت المنافسات حضوراً لافتاً من عشاق ومحبي هواة الصيد بالصقور .
وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز ، أن 27 حكماً دولي وسعودي من ذوي الخبرة يديرون سباقات المهرجان طبقاً لمواصفات اتحاد التوقيت العالمي ومسابقات السرعة العالمية ، وتشمل المنافسات مسابقة "الملواح" الدعو" 400 متر التي تنقسم إلى فئتين ( فرخ ، قرناس )، ويشارك فيها الصقور : الحر، شاهين، جير تبع، قرموشة، جير بيور، حيث يتم تنظيم 24 شوط للسعوديين، و12 شوط لمحترفي العالم ، بالإضافة 13 شوطاً للكؤوس، ومسابقة المزاين المخصصة لفئات الحر والجير بيور ( فروخ وقرانيس ) ، وخصصت لتلك المنافسات 17.630.000 مليون ريال سعودي كجوائز نقدية .
وأضافت اللجنة ، أن آلية التحكيم الخاصة بمنافسات سباقات الصقور تعتمد على أفضل توقيت يقطعه الصقر في مسابقة الـ 400 متر ويدخل فيها بعض الجوانب مثل دفع الصقر للإنطلاقة ، والخروج عن المسار ، حيث تتوفر 3 أنظمة مساعدة للتحكيم وهي أجهزة استشعار بالليزر ، ونظام الفوتو ستارت والفوتو فينش عالي الدقة ، ونظام التتبع ثلاثي الأبعاد ، وتستند جميع نتائج المسابقة على هذه الأنظمة بدقة تصل إلى 20 ألف جزء من الثانية.
وأوضحت ، أن مسابقة المزاين تعتمد على 6 معايير هي جمالية رأس الصقر ، ونحر الصقر ، وظهر الصقر ، ولون الصقر ، وكف الصقر ، ومتوسط تقييم 3 حكام .
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19:38ت م
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