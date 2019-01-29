السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية يدشن "منصة النتاج العلمي"

المدينة المنورة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدشن معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي اليوم، "منصة النتاج العلمي", بحضور أعضاء مجلس الجامعة والهيئة الاستشارية ووكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها.وتُعد المنصة إحدى برامج تطوير منظومة البحث العلمي وأتمتة الإجراءات, تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030م, كما تسعى من خلالها الجامعة لإدارة الأبحاث العلمية في الجامعة منذ تأسيسها، وحفظها، وتوثيقها، وتصنيفها، ونشرها، وإفادة الباحثين بها، وتفعيل الحركة العلمية والبحثية وفق عمل مؤسسي منظم، حيث تضم أكثر من 10 الاف رسالة علمية وبحث.وتهدف المنصة إلى حفظ النتاج العلمي للجامعة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع الأبحاث العلمية التي أعدها منسوبو الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشر الأبحاث العلمية باللغتين "العربية والإنجليزية" على موقع الجامعة وعلى الأدلة العالمية للأبحاث العلمية، وكذلك تفعيل الاستفادة من البحث العلمي ونتائجه وتوصياته. وسيتم العمل على تصميم تطبيق الكتروني لاستخدامها عبر الأجهزة الذكية.وتخدم منصة النتاج العلمي المستفيدين عن طريق إعداد واجهة من قاعدة بيانات الأبحاث العلمية، ومعرفة الموضوعات المطروقة، ومعلومات وافية عنها، وعن محتوياتها بشكل مفصل.يذكر أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني يشتمل على النتاج العلمي، وتشرف عليه وتديره عمادة البحث العلمي، كما يضم أوعية النتاج العلمي للجامعة المتمثلة في الرسائل العلمية, والمشروعات البحثية للباحثين في مراحل الدراسات العليا، والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والأبحاث المجازة في مجلات الجامعة، وبراءات الاختراع، والأوراق العلمية.// انتهى //19:32ت م0266