السعودية اليوم / بريطانيا وروسيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال تنظيم الأدوية



لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

وقعت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية مذكرة تفاهم مع معهد الدولة للعقاقير والممارسات الجيدة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تنظيم الأدوية.

وبحسب بيان الحكومة البريطانية اليوم، تم بموجب الاتفاقية التفاهم حول إنشاء آليات لتسهيل تبادل المعلومات حول اللوائح الطبية ونظم السلامة، إضافة إلى التعاون في عمليات التفتيش ضمن ممارسات التصنيع الجيدة وفي أنشطة تنفيذ اللوائح المختلفة.

وأوضح المسؤول في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الصحة البريطانية الدكتور سام أتكنسون إن تبادل المعلومات الاستخبارية بين منظمات الرقابة على الأدوية يعد حجر الزاوية في حماية النظام الصحي في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تسهيل تعقب المجرمين وتشجيع الممارسات الجيدة، إضافة إلى تسليط الضوء تجاه أحدث الابتكارات في المجال.

// انتهى //

19:22ت م

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لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسوقعت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية مذكرة تفاهم مع معهد الدولة للعقاقير والممارسات الجيدة التابع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال تنظيم الأدوية.وبحسب بيان الحكومة البريطانية اليوم، تم بموجب الاتفاقية التفاهم حول إنشاء آليات لتسهيل تبادل المعلومات حول اللوائح الطبية ونظم السلامة، إضافة إلى التعاون في عمليات التفتيش ضمن ممارسات التصنيع الجيدة وفي أنشطة تنفيذ اللوائح المختلفة.وأوضح المسؤول في وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الصحة البريطانية الدكتور سام أتكنسون إن تبادل المعلومات الاستخبارية بين منظمات الرقابة على الأدوية يعد حجر الزاوية في حماية النظام الصحي في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال تسهيل تعقب المجرمين وتشجيع الممارسات الجيدة، إضافة إلى تسليط الضوء تجاه أحدث الابتكارات في المجال.// انتهى //19:22ت م0259

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