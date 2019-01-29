السعودية اليوم / تدمير قنابل تقليدية الصنع وكشف ورشتين لصنع الاسلحة التقليدية



الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

دمر الجيش الجزائري ثلاثة قنابل تقليدية الصنع تم اكتشافها بمحافظة بومرداس شمال البلاد .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، ان وحدات من عناصر الآمن بمدينتي إدرار وباتنة كشفت ورشتين لصنع الأسلحة تقليدية وحجزت 18 بندقية صيد وكمية من الذخيرة الى جانب معدات مختلفة أخرى .

// انتهى //

19:21ت م

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الجزائر 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدمر الجيش الجزائري ثلاثة قنابل تقليدية الصنع تم اكتشافها بمحافظة بومرداس شمال البلاد .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، ان وحدات من عناصر الآمن بمدينتي إدرار وباتنة كشفت ورشتين لصنع الأسلحة تقليدية وحجزت 18 بندقية صيد وكمية من الذخيرة الى جانب معدات مختلفة أخرى .// انتهى //19:21ت م0258

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