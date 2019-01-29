السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي مدير الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة



نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمقر الفرع اليوم، مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة المقدم عبداللطيف العليوي.

وقدّم العصيمي خلال اللقاء عرضاً عن البرنامج التوجيهي الذي ينفذه الفرع في عدد من القطاعات الحدودية، مؤكداً استمرار البرنامج وتكثيف الجهود الدعوية وإقامتها لكل القطاعات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي.

من جهته قدم العليوي, شكره لفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة على الجهود المبذولة من خلال البرامج والأنشطة المقدمة للمرابطين على الحد الجنوبي.

// انتهى //

19:18ت م

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نجران 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمقر الفرع اليوم، مدير إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة بالمنطقة المقدم عبداللطيف العليوي.وقدّم العصيمي خلال اللقاء عرضاً عن البرنامج التوجيهي الذي ينفذه الفرع في عدد من القطاعات الحدودية، مؤكداً استمرار البرنامج وتكثيف الجهود الدعوية وإقامتها لكل القطاعات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي.من جهته قدم العليوي, شكره لفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة على الجهود المبذولة من خلال البرامج والأنشطة المقدمة للمرابطين على الحد الجنوبي.// انتهى //19:18ت م0256

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