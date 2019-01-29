

بيروت 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم في بيروت رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مانديس.

وجرى خلال اللقاء تناول عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين السلطات اللبنانية.

// انتهى //

19:07ت م

0252



بيروت 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اليوم في بيروت رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان داريل مانديس.وجرى خلال اللقاء تناول عمل المحكمة والتعاون القائم بينها وبين السلطات اللبنانية.// انتهى //19:07ت م0252

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يلتقي رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.