

أملج 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أزالت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج اليوم ، تعديات بلغت مساحتها الإجمالية 10الآف متر مربع، تقع على الطريق الدولي أملج - الوجه .

وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضي حكومية وأحواش تسبب التشوه البصري، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، فيما سلمت الأراضي لبلدية المحافظة .

وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية، بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .

// انتهى //

19:00ت م

0245



أملج 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأزالت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج اليوم ، تعديات بلغت مساحتها الإجمالية 10الآف متر مربع، تقع على الطريق الدولي أملج - الوجه .وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت إحداثات وتعديات على أراضي حكومية وأحواش تسبب التشوه البصري، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين على الأراضي الحكومية، فيما سلمت الأراضي لبلدية المحافظة .وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمكافحة مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقاً للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية، بدون مسوّغ شرعي ونظامي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات .// انتهى //19:00ت م0245

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة التعديات بمحافظة أملج تزيل تعديات على الطريق الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.