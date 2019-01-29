السعودية اليوم / مدير جامعة حائل يتفقد مبنى كلية الطب



حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تفقد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم , مبنى كلية الطب بحضور وكيل الجامعة الدكتور سعود بن عيسى النايف ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني وعدد من المسؤولين في القطاعات المختصة بالجامعة وذلك بالمدينة الجامعية .

واطلع معاليه على جاهزية مقر كلية طب الأسنان ميدانيًا وعلى القاعات الدراسية والمختبرات والمعامل والمكاتب الإدارية وتفاصيل المبنى ومدى جاهزيته وعلى واقع الكليتين ومدى تهيئتهما لبيئة أكاديمية مميزة .

كما التقى معاليه خلال الجولة بالمسؤولين بالجامعة والمقاول المسؤول عن المشروع مستمعا لشرح مفصل عن المشروع​ .

// انتهى // ​

18:59ت م

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حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستفقد معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم , مبنى كلية الطب بحضور وكيل الجامعة الدكتور سعود بن عيسى النايف ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني وعدد من المسؤولين في القطاعات المختصة بالجامعة وذلك بالمدينة الجامعية .واطلع معاليه على جاهزية مقر كلية طب الأسنان ميدانيًا وعلى القاعات الدراسية والمختبرات والمعامل والمكاتب الإدارية وتفاصيل المبنى ومدى جاهزيته وعلى واقع الكليتين ومدى تهيئتهما لبيئة أكاديمية مميزة .كما التقى معاليه خلال الجولة بالمسؤولين بالجامعة والمقاول المسؤول عن المشروع مستمعا لشرح مفصل عن المشروع​ .// انتهى // ​18:59ت م0244

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