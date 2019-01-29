السعودية اليوم / بلدية أملج تزيل آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة



أملج 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

قامت بلدية محافظة أملج بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها وتقع ضمن النطاق الخدمي للبلدية , شملت أعمال شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار لهذا العام من خلال خطة للطوارئ، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة والإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب وفتحها، وإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول .

// انتهى //

18:57ت م

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أملج 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسقامت بلدية محافظة أملج بإزالة آثار الأمطار التي هطلت على المحافظة والمراكز التابعة لها وتقع ضمن النطاق الخدمي للبلدية , شملت أعمال شفط المياه وإزالة الأتربة وإصلاح الأرصفة .وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية قامت بالاستعداد مبكراً لموسم الأمطار لهذا العام من خلال خطة للطوارئ، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ قامت بتحديد أماكن تجمع المياه والبدء في شفطها من خلال مضخات المياه وصهاريج الشفط بالإضافة إلى الآليات المساندة والعمالة والإشراف على مجاري الأودية والتأكد من عملها بالشكل المطلوب وفتحها، وإصلاح الأرصفة التي تعرضت لبعض الأضرار مثل الانهيارات والكسر والدفن بالأتربة نتيجة مرور السيول .// انتهى //18:57ت م0241

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