شكرا لقرائتكم خبر عن البترول يواصل الارتفاع مع إعلان العقوبات الأمريكية على فنزويلا والان مع التفاصيل
ومن شأن أن تؤدي تلك الخطة إلى خفض صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك، ومن ثم خفض المعروض.
وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.5% إلى 61.45 دولار للبرميل.
كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 3.1% عند 53.63 دولار للبرميل.
وكان الخام الأمريكي سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند إغلاق جلسة أمس، متأثراً بعودة نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.
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