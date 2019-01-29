شكرا لقرائتكم خبر عن البترول يواصل الارتفاع مع إعلان العقوبات الأمريكية على فنزويلا والان مع التفاصيل

واصلت أسعار النفط الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصعد بنحو

3%،

مع إعلان

وزير الخزانة الأمريكية أمس أن بلاده تستهدف تطبيق عقوبات على شركة النفط "بي.دي.في.سي.أيه"، وذلك بغرض زيادة الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

الخليج 365-

ومن شأن أن تؤدي تلك الخطة إلى خفض صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك، ومن ثم خفض المعروض.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.5% إلى 61.45 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 3.1% عند 53.63 دولار للبرميل.

وكان الخام الأمريكي سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند إغلاق جلسة أمس، متأثراً بعودة نشاط التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.