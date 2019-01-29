السعودية | «الخطوط السعودية» تمنع حمل بطاريات الليثيوم داخل الأمتعة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:41 مساءً, 29 يناير 2019 م المناطق_الرياض أكدت الخطوط الجوية السعودية، منع حمل بطاريات الليثيوم، وأجهزة الشحن المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة. وقالت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: “يمنع منعاً باتاً حمل بطاريات الليثيوم، وأجهزة الشحن المتنقلة داخل الأمتعة المسجلة”. وأضافت: أنه يسمح بالاحتفاظ بها داخل الأمتعة المحمولة فقط على متن الطائرة أثناء الرحلات الجوية.

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