شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية والقروية» تعلن كف يد 162 موظفاً متهمون بقضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل





‏الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والجوف وتبوك والحدود الشمالية والطائف وجازان ونجران والقصيم وحفر الباطن.

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