شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تنظم حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

نظمت صحة الشرقية ممثلة بمستشفى سلوى العام حملة التبرع بالدم تحت شعار " الدم يجمعنا "، وتهدف دعم بنوك الدم لإنقاذ حياة مريض. وشهدت الحملة في يومها الأول إقبال كبير من المتبرعين حيث بلغ عدد المتبرعين ٥٥ متبرع والحملة مستمرة إلى يوم الخميس القادم .



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