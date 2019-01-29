شكرا لقرائتكم مصادر “المواطن” تكشف موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي الحزام والجوال بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - كشفت مصادر خاصة لـ”متابعات الخليج 365” أن إدارة المرور بمنطقة جازان تستعد للبدء بتفعيل تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد تركيب وتجهيز الكاميرات والمعدات الخاصة بالرصد الآلي في أغلب في طرقات وشوارع مدينة جازان خلال الأسابيع الماضية، والتي سوف يتم الانتهاء من تجهيزها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن إدارة مرور منطقة جازان موعد البدء بتطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في طرقات وشوارع مدينة جازان خلال الأيام المقبلة.



وتسعى الإدارة العامة للمرور من خلال تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في طرقات وشوارع مدن ومحافظات المملكة، لخفض معدلات وقوع الحوادث المرورية ومعدل الوفيات والإصابات الناجمة عنها؛ حيث أظهرت الإحصاءات انخفاضاً ملموساً في معدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في المملكة خلال عاما 1438 و1439هـ، والتي تؤكد نجاح الجهود المبذولة من قبل الإدارة للحد من الحوادث المرورية.

يأتي ذلك بعد أن نشرت “متابعات الخليج 365” قبل أسابيع معدودة خبرًا تحت عنوان “بعد حادثة الدهس.. تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحزام والجوال في جازان قريبًا”، والمتضمن استعداد إدارة المرور بمنطقة جازان، لتطبيق الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في طرقات وشوارع منطقة جازان، وذلك بعد تحديد المواقع والطرقات والاستعداد لتركيب الكاميرات والمعدات الخاصة بالرصد الآلي، ومنها طريق الملك فيصل (الستين) بمدينة جازان الذي شهد وفاة شاب دهسًا أثناء محاولته العبور بدراجته الهوائية.



الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت قبل أسابيع إحصاءات الحوادث المرورية والتي أظهرت انخفاضاً ملموساً في وفيات وإصابات الحوادث المرورية خلال العامين الماضيين فقد بلغت نسبة الانخفاض 33% للوفيات و21 % للإصابات، وسجلت أعداد الوفيات انخفاضاً من 9031 وفاة في عام 1437هـ إلى 6025 وفاة في عام 1439هـ، كما انخفضت أعداد الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية من 38120 في عام 1437هـ إلى 30217 في عام 1439هـ.

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