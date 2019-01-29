شكرا لقرائتكم للمرة الثانية.. وابل نيران الحوثي يستهدف البعثة الأممية وفريق نزع الألغام في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هاجمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة وللجانب الحكومي، والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق بوابل من النيران، ومنعت الفرق التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر في الفريق الهندسي إن فريق الضباط التابعين للحكومة الشرعية تحرك الساعة الثامنة صباحًا إلى مطاحن البحر الأحمر ومنها إلى خطوط التماس في منطقة كيلو 13 في تمام الساعة التاسعة صباحًا مع ضباط الارتباط التابعين للأمم المتحدة والإعلاميين والفريق الهندسي المكلف بمسح ونزع الألغام لتأمين الطريق وتم تصفية شبكات الألغام من قوس النصر إلى قريب خط التماس.

وأضاف “فجأة هطلت على الفريق النيران بكثافة من قبل الميليشيات الحوثية علما بأنه قد تم التنسيق مسبقا مع مندوب الأمم المتحدة وأخبر الفريق بأن الحوثيين وعدوه بوقف إطلاق النار ونزع الألغام من الطرفين”.

وأكد المصدر أن ضابط الارتباط انتظر دخول مندوب الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر، الميليشيات الحوثية رفضت السماح بفتح الطريق، إلا أن مندوب الأمم المتحدة أبلغت الجانب الحكومي بعد انتظار طويل أن الحوثيين منعوهم من الوصول إلى المطاحن، وطلب منهم العودة حتى إشعار آخر.



مختارات فيديو.. محمد بن سلمان يعيد صياغة البروتوكول ويخلع البشت احترامًا لفيصل بن بندر



ماوكلي أمريكا.. دب قطبي يعتني بطفل مفقود في الغابات مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.