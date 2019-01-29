شكرا لقرائتكم جمعية رفق تعرف زوار فعاليات صدر الكرامة ببرامجها وأنشطتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن يحيى الشيخي أن هذه المشاركة تأتي عرفانا بالجميل لهؤلاء الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية فداءً للدين ثم المليك والوطن وتنفيذاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة وقيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أن عدد الأيتام المسجلين في الجمعية ١٨٨٧يتيماً ويتيمة.

جاء ذلك خلال مشاركة جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحافظة محايل عسير في فعاليات صدر الكرامة حيث أقامت معرضاً تعريفياً لعرض أهم برامجها وأنشطتها المقدمة للأيتام وأسرهم وذوي شهداء الوطن .

وانطلقت فعاليات الجمعية أمس حيث أقيم معرض تعريفي بالجمعية والجهود التي تبذلها ،ثم طرحت مسابقات وفعاليات لأسر الشهداء والأيتام وتم تقديم عدد من الهدايا لهم ، حيث تستمر فعاليات الجمعية على المشاركة طيلة أيّام فعاليات صدر الكرامة.



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