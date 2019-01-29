شكرا لقرائتكم نائب أمير جازان يستمع لمطالب أهالي الشقيري والعالية وفوز الجعافرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, بجولة تفقدية لعدد من المراكز التابعة لإمارة جازان ، وذلك ضمن جولاته التفقدية التي يقوم بها للمحافظات و المراكز التابعة للمنطقة.

واستهل سموه الجولة بتفقد مركز الشقيري التابع لمحافظة ضمد ، حيث التقى سموه رئيس المركز سمير بن مسفر الغامدي وشيخ شمل قبائل القشيري علي بن أحمد أبو طالب والأهالي وبحث معهم احتياجات ومتطلبات المركز من الخدمات والمشروعات التنموية .

عقب ذلك قام سمو نائب أمير منطقة جازان بزيارة مماثلة لمركز العالية التابع لمحافظة صبيا التقي خلالها برئيس المركز يحي بن محمد حمزة وشيخ قبائل العالية موسى بن ابراهيم النعمي وشيخ شمل قبائل السادة الدهناء وتوابعها غالب بن عرار النعمي , مستعماً سموه لشرح مفصل عن المركز والخدمات التي يقدمها لأهالي العالية والقرى التابعة لها واهم الاحتياجات والمتطلبات التنموية .

وأختتم سموه جولته التفقدية بزيارة مركز قوز الجعافرة النابع لمحافظة صبيا ، واستمع لاحتياجات الأهالي التي قدمها شيخ شمل قبائل قوز الجعافرة الشيخ أحمد بن ناصر الأخرش والأهالي ، من المشروعات الخدمية والتنموية للمركز .

واستمع سموه لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون ، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما اللَّه – في التماس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن سعادته بزيارة تلك المراكز ولقاء المسؤولين والمشائخ والأهالي وما اطلع عليه وشاهده خلالها من مشروعات تنموية شملت شتى المجالات ، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.



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