الان تتابع “تعليم الطائف” تعتمد أمر صرف فروقات العلاوة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أمر دفع فروقات العلاوة للعام المالي ١٤٤٠هـ/١٤٤١هـ لجميع منسوبي ومنسوبات الإدارة. وقدم “اللهيبي”، شكره لجميع منسوبي إدارة الشؤون الادارية والمالية على جهودهم متمنيا لهم التوفيق والسداد.

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