الان تتابع وزارة البلدية تعلن إيقاف أكثر من 100 موظف عن العمل بتهم الفساد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الثلاثاء، عن كف يد 126 موظفًا من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات، حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وشملت التحقيقات، موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة والمقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.