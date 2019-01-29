، البرازيل تؤجل نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس ،

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أعلن رئيس البرازيل بالوكالة هاميلون موراو، أمس؛ أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس؛ ما يظهر موقفاً رسمياً ملتبساً حيال هذا الملف، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).
وأدلى " موراو " بهذا التصريح أمام رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في البرازيل إبراهيم الزبن.
وقال للصحافيين إثر لقائه الدبلوماسي الفلسطيني: "الرد الذي أدليت به أمامهم هو باسم الدولة، في الوقت الراهن لا تفكر الدولة البرازيلية في أي نقل للسفارة".
ويتولى الجنرال "موراو" وهو نائب للرئيس، منصب الرئاسة مؤقتا في غياب الرئيس جاير بولسونارو، الذي خضع لجراحة أمس لإزالة كيس كان تم تثبيته على القولون بُعَيْدَ تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض في سبتمبر الماضي.
وكان الرئيس بولسونارو أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني)، غداة انتخابه، أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية إلى القدس احتذاء بالرئيس دونالد ترامب الذي نقل سفارة الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018.
البرازيل تؤجل نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
أعلن رئيس البرازيل بالوكالة هاميلون موراو، أمس؛ أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس؛ ما يظهر موقفاً رسمياً ملتبساً حيال هذا الملف، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).
وأدلى " موراو " بهذا التصريح أمام رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في البرازيل إبراهيم الزبن.
وقال للصحافيين إثر لقائه الدبلوماسي الفلسطيني: "الرد الذي أدليت به أمامهم هو باسم الدولة، في الوقت الراهن لا تفكر الدولة البرازيلية في أي نقل للسفارة".
ويتولى الجنرال "موراو" وهو نائب للرئيس، منصب الرئاسة مؤقتا في غياب الرئيس جاير بولسونارو، الذي خضع لجراحة أمس لإزالة كيس كان تم تثبيته على القولون بُعَيْدَ تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض في سبتمبر الماضي.
وكان الرئيس بولسونارو أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني)، غداة انتخابه، أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية إلى القدس احتذاء بالرئيس دونالد ترامب الذي نقل سفارة الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
06:53 PM
"موراو" لم يوضح الأسباب
أعلن رئيس البرازيل بالوكالة هاميلون موراو، أمس؛ أن الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس؛ ما يظهر موقفاً رسمياً ملتبساً حيال هذا الملف، بحسب ما أفادت "فرانس برس" اليوم (الثلاثاء).
وأدلى " موراو " بهذا التصريح أمام رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في البرازيل إبراهيم الزبن.
وقال للصحافيين إثر لقائه الدبلوماسي الفلسطيني: "الرد الذي أدليت به أمامهم هو باسم الدولة، في الوقت الراهن لا تفكر الدولة البرازيلية في أي نقل للسفارة".
ويتولى الجنرال "موراو" وهو نائب للرئيس، منصب الرئاسة مؤقتا في غياب الرئيس جاير بولسونارو، الذي خضع لجراحة أمس لإزالة كيس كان تم تثبيته على القولون بُعَيْدَ تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض في سبتمبر الماضي.
وكان الرئيس بولسونارو أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني)، غداة انتخابه، أنه يعتزم نقل السفارة البرازيلية إلى القدس احتذاء بالرئيس دونالد ترامب الذي نقل سفارة الولايات المتحدة في مايو (أيار) 2018.
، البرازيل تؤجل نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس ،
المصدر : الخليج 365
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